CorrSport – Napoli e Milan in vetta: possono rimanerci ancora a lungo

Napoli e Milan sono in vetta dopo le prime nove giornate a pari punti.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, entrambe a quota 25 fanno sognare i propri tifosi: un primato che certamente non è frutto del caso. Un calcio molto propositivo, due difese forti e due attacchi che regnano tra i migliori di questa Serie A. Il Napoli ha trovato un tecnico che ha saputo esaltare le doti di questa rosa dal primo giorno di ritiro, il Milan è reduce da un lavoro importantissimo di Stefano Pioli ed è destinato a confermarsi tra le grandi italiane anche in questa stagione. Sarà un duello da vivere fino alla fine, con entrambi i team che non molleranno di un centimetro.