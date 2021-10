CorrSport – Arnautovic in dubbio per giovedì: dovrebbe farcela per il Maradona

Arnautovic ha subito un duro colpo alla coscia destra contro il Milan.

L’attaccante è uscito per dare spazio a Santander, come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport. Non dovrebbe essere in dubbio ad ogni modo per la trasferta di Napoli, i segnali che arrivano da Bologna sono incoraggianti per l’impiego del centravanti austriaco; la sua presenza rimane indispensabile per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, che hanno disperatamente bisogno di punti dopo un inizio di campionato non proprio esaltante.