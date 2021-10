CorrMezz – Napoli nervoso al pari del suo tecnico nei secondi 45 minuti

Luciano Spalletti ha plasmato questa squadra a sua immagine e somiglianza.

Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il flusso negativo dell’Olimpico che si è tramutato in cori contro il tecnico ex Roma avrebbe influito anche sull’animo dei calciatori nella seconda frazione di gioco. Il mister ha risposto “Presente” alzando la mano al cielo, per evitare che la situazione degenerasse: a nulla è servito il tentativo pacifico di un uomo di mondo come l’attuale leader azzurro. Gli ultimi minuti sono stati pieni di tensione, in un 0-0 che poteva diventare disfatta per ambedue i team da un momento all’altro.