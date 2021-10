Coronavirus – Nico Gonzalez positivo, salterà la sfida con la Lazio: il comunicato

Brutte notizie per Vincenzo Italiano, Nico Gonzalez è risultato positivo al Coronavirus e salterà sicuramente la sfida nel turno infrasettimanale con la Lazio. Grave perdita per i toscani che dovranno fare a meno, in un big match, di uno dei suoi migliori giocatori. L’argentino, arrivato quest’estate dallo Stoccarda, si è subito abituato bene alle arcigne difese della Serie A. Proprio nell’ultima giornata era riuscito anche ad andare in goal contro il Cagliari.

Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente“.