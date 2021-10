Elogia per Victor Osimhen nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui esalta il nigeriano e il suo periodo top:

“Ha lasciato la sua impronta, fisica e atletica, e la percezione che la sua carriera finirà per riempire gli occhi o farli strabuzzare. Victor Osimhen è tante anime assieme, in quel caleidoscopio nel quale si cercano vaghe somiglianze in immagini che si specchiano tra di loro, però quando Walter Sabatini s’è infilato nel giochino, ed ha ammesso che attualmente il nigeriano si lascia preferire persino a Mbappè, Spalletti gli ha dato ragione”.