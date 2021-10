Bologna, medico sociale: “Arnautovic? Spero possa esserci a Napoli. Vi svelo l’azzurro che più mi ha colpito”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gianni Nanni, medico sociale del Bologna:

“Come sta la squadra? Non male, abbiamo qualche piccolo problema come tutte le squadre a livello di infortunati, ma siamo pronti per questa trasferta a Napoli.

Come sta Arnautovic? Domani c’è l’ultimo allenamento, speriamo che sia della partita a Napoli.

Barrow? Ha caratteristiche molto importanti dal punto di vista atletico oltre che tecnico. Dopo un piccolo problema fisico di quest’estate ora sta bene e sta tornando il Musa di sempre.

Chi del Napoli mi ha colpito di più? Per la tenacia e la sfortuna sicuramente Ghoulam. So cosa ha provato con tutti quegli infortuni avuti alle ginocchia, è stato davvero un professionista vero che non molla mai. Ho saputo dai colleghi di Napoli che è stato molto bravo e gli faccio l’imbocca al lupo per tornare quello di prima. Poi ci sono tanti altri giocatori del Napoli che ammiro, come Insigne. Osimhen? E’ imprescindibile in questo Napoli, è l’arma in più”.