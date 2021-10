Bologna, Barrow: “Con il Napoli ce la giochiamo! Su Osimhen…”

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del campionato svolto finora dai rossoblu e della prossima sfida con il Napoli. Le sue parole:

“Ci mancano molti punti in questo inizio di stagione. Se avessimo vinto a Empoli, o se avessimo portato a case le partite con Genoa e Udinese, chissà dove saremmo. Siamo comunque nella parte sinistra della classifica, che è proprio il nostro obiettivo. È ancora lunga però. Il mister dice sempre che i piccoli errori fanno la differenza, dobbiamo essere bravi a non commetterne più: se miglioriamo in questo, facciamo il salto di qualità”.

SULLA SFIDA CON IL NAPOLI – “Dobbiamo essere equilibrati, come dice il mister. Abbiamo troppi alti e bassi, con Genoa e Udinese erano partite alla nostra portata ma abbiamo perso punti pesanti. Con il Napoli ce la giochiamo”.

SU OSIMHEN: “È molto amico di Kingsley. Quando ci troviamo in campo scherziamo, parliamo. È una persona brava, tranquilla”.

SUL MERCATO – “Io al Napoli? No, io di mercato non so niente. Davvero”.