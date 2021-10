Ass. Cosenza: “Stiamo lavorando per riportare il tifo organizzato al Maradona”

Edoardo Cosenza, Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare è della protesta dei gruppi organizzati. Le sue parole:

“Capisco le proteste della curva, andavo sempre in Curva B, e sono anche una persona vicinissima al Sindaco. Lui ha già capito l’importanza delle problematiche legate allo stadio ed è già in contatto con il presidente De Laurentiis. Si cercherà sicuramente una soluzione. Al momento se non si sta seduti al proprio posto si commette un’illegalità, il fatto che altrove si faccia non è una giustificazione. Dobbiamo trovare una soluzione, ad esempio una standing zone senza numerazione”.

“Io non sto andando allo stadio perché ci sono solo sfottò al portiere, allora preferisco vedere la partita in tv. È una cosa che non mi fa divertire, sono andato a vedere solo la partita contro la Juventus. Io sto spingendo affinché si trovi una soluzione, ma non bisogna criminalizzare chiunque solo perché sta in un posto piuttosto che in un altro. Dobbiamo trovare una soluzione, perché la mancanze del tifo si sente. Il Sindaco sta dialogando con la società azzurra per trovare una soluzione in piena legalità che faccia tornare al Maradona il tifo organizzato. Vorremmo che Napoli fosse si cose fatte secondo le regole”.