L’ex difensore Lele Adani, ha parlato così nella consueta trasmissione Bobo Tv; criticando la Juve e il suo modo giocare:

“La Juventus è uscita per due anni agli ottavi e uno ai quarti di finale di Champions. Ma che gioco è il suo? Ma che spettacolo è stato il derby d’Italia? Nella partita fra Manchester United e Liverpool ci sono stati 25 tiri in 30 minuti, la Juve se va bene fa 15 tiri in un mese”, le sue dichiarazioni.