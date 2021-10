Il Barcellona, tramite i propri canali social, ha comunicato che la “Maradona Cup” si giocherà in Arabia Saudita. Una scelta che farà molto discutere visto che D10S ha sempre sostenuto il calcio popolare e non quello dei potenti e in quest’epoca degli sceicchi. La partita sarà tra i blaugrana, in gravi difficoltà economiche, e il Boca Juniors. Di seguito il comunicato:

