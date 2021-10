Non solo la squalifica per Luciano Spalletti, il Giudice Sportivo ha rifilato un’ammenda di 10.000 euro a Edoardo De Laurentiis. Di seguito il motivo, pubblicato in una nota ufficiale della Lega Serie A:

“Per avere, al termine della gara, en- trando senza titolo sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono sarcastico, un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.