Mauro Bergonzi, ex arbitro di serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’episodio del rigore di Anguissa in Roma-Napoli: “Per me non c’era il rigore su Anguissa, però avrei chiamato l’arbitro a rivedere il contatto. Reputo la prestazione di Mariani, in Inter-Juventus, buona: non ha sbagliato molto”