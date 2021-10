PROBABILI FORMAZIONI – Bologna, tra squalificati e infortunati verso il Napoli

Dopo la sconfitta in 9vs11 contro il Milan, il Bologna è pronto a essere ospitato al Maradona per la sfida di giovedì sera contro il Napoli.

Proprio nel match contro i rossoneri, gli uomini di Mihajlovic hanno dovuto far fronte a diverse difficoltà viste le espulsioni di Soumaoro e Soriano, che salteranno proprio la gara dell’ex San Paolo. Di conseguenza, il tecnico serbo si trova costretto a cambiare qualcosa nell’11 titolare: in difesa dovrebbe partire Binks da titolare, mentre in avanti troverebbe spazio Orsolini. Ma non è tutto: dovrebbe dare forfait Arnautovic, alle prese con un infortunio. Ecco la probabile formazione secondo TMW:

PROBABILE FORMAZIONE

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Barrow.