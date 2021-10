Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato la prestazione di José Mourinho nella partita Roma-Napoli ai microfoni di Rai RadioUno.

“Sta cercando di cavarsela, aveva già fatto sapere che la rosa non è all’altezza delle altre squadre, una sberla come quella presa con il Bodo Glimt non se la poteva aspettare nessuno e credo che lui sia rimasto veramente esterrefatto. È riuscito a cavarsela perché ha giocato bene contro il Napoli e si è messo in condizione di rifarsi”