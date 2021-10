Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match contro il Torino: il tecnico della principale avversaria del Napoli ha parlato dei possibili recuperi.

“Recupero infortunati? Vediamo, se Theo Hernandez oggi si allenerà probabilmente potrà far parte della partita domani, anche se non credo di schierarlo dal primo minuto. Situazione diversa per Kessiè che invece è completamente recuperato, è disponibile”.