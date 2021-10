Le pagelle di Victor Osimhen: “Una furia della natura”

Victor Osimhen non ha stupito solo il Napoli, ma la Serie A e l’Europa. Nel match di ieri sera contro la Roma, il nigerino ha dato ancora una volta prova del suo potenziale nonostante la grande prova dei centrali giallorossi Roger Ibanez e Gianluca Mancini. Nonostante ciò, i quotidiani hanno dato valutazioni diverse alla sua prestazione.

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6,5 e scrive che nonostante venga “vessato e asfissiato” resta una “furia della natura”. Per Tuttosport la sua partita è da 7: “gioca ogni pallone come se non ci fosse un domani”. Valuta con il 6 Il Corriere dello Sport, scrivendo che “va educato perché lambisce il rosso con una reazione ormai troppo frequente”