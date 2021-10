Juventus, Allegri perde Kean e Bernardeschi per il Sassuolo

La trasferta di Milano ha fruttato un punto alla Juventus, ma ha portato anche alcune ripercussioni sulla squadra: Allegri perde Benardeschi e Kean per il match con il Sassuolo.

L’esterno ha riportato una lieve distorsione alla spalla destra, senza lesioni di tipo capsulo-legamentose.

L’attaccante non ha neanche preso parte al match di San Siro a causa di un affaticamento alla coscia destra durante l’allenamento di sabato. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni anche per lui, ma il tecnico bianconero preferisce comunque non convocarlo per la gara di mercoledì.