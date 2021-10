Il Roma – “Mediocrità per l’arbitro Massa! Nessun errore clamoroso ma conduzione da rivedere”

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma, ha fatto il punto sulla prestazione dell’arbitro di Roma-Napoli, Davide Massa. Il direttore di gara infatti ha lasciato troppo correre il gioco, soprattutto in favore dei padroni di casa, facendo incattivire gli animi durante tutto il corso della gara.

C’è da rivedere l’episodio nel secondo tempo su Anguissa su cui andava fatta più chiarezza ed un espulsione immeritata a Luciano Spalletti.

Nessun errore clamoroso, secondo il quotidiano, ma per via della conduzione il voto del direttore di gara non va oltre il 5!