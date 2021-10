Il Roma – Il Napoli eguaglia ma non supera il record dell’era Sarri! Prima volta senza reti per Spalletti

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma ha fatto il punto sul match di ieri tra Roma e Napoli, in particolare soffermandosi sullo stop degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti, con le otto vittorie consecutive, ha eguagliato ma non è riuscito a superare il record dell’era Sarri.

Il dato ancor più clamoroso però è che gli azzurri, dopo ben 35 gare, non sono riusciti ad andare in goal. Non accadeva da Lazio-Napoli del 20 dicembre 2020 quando in panchina c’era Rino Gattuso. Da quel momento in poi i partenopei erano sempre andati in rete prima di ieri pomeriggio nella sfida con i capitolini.