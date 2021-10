Il Mattino – Spalletti: ” Partita difficile, pareggio da vera squadra…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti, rilasciate nel post partita di Roma–Napoli.

L’allenatore partenopeo, ha dichiarato di essere soddisfatto dei suoi e della prestazione mostrata all’Olimpico, considerando la difficoltà del match.

Queste le sue parole: “Era una partita difficile, l’abbiamo letta bene ma l’abbiamo sempre tenuta in equilibrio anche quando potevamo fare di più. Appena ci siamo sbilanciati, la Roma è ripartita. Il fatto di saper mantenere la testa lucida, di non lasciarsi prendere dall’entusiasmo è la cosa che più mi è piaciuta. Abbiamo saputo ragionare ed è un passo avanti”.

Sul pareggio dice: “È uno step ulteriore di crescita, di comportamenti durante la partita. La Roma è forte ed era difficile affrontarla di questi tempi. Avevano le stesse nostre intenzioni. Sia io che Mourinho abbiamo fatto i cambi per vincere. Ed è

venuto fuori un risultato che va accettato in maniera positiva da entrambe. Perché il confine tra la puoi vincere e puoi tornare a casa con una sconfitta è davvero sottile”.

Poi, parentesi sui cori dedicati dalla tifoseria giallorossa: “Me li aspettavo, perché poi ognuno è libero di farsi le idee che gli pare. So quello che ho fatto e un giorno farò chiarezza una volta per tutte. Poi possono dire tutto quello che vogliono ma le emozioni che ho provato qui me le tengo tutte per me”.