Gianluca Paparesta, ex arbitro, ha parlato nel corso della trasmissione de Il Bello del Calcio su Canale 8 della direzione di Roma-Napoli e Inter-Juve: “Secondo il mio parere, non c’era nessun rigore in entrambi i big match della giornata. Quando sei chiamato al Var, però, sei praticamente costretto a cambiare la tua decisione”