GdS – “Si avvera la profezia di Mourinho! Spalletti si ferma proprio all’Olimpico”

L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, si è soffermata sull’episodio che vide Spalletti e Mourinho discutere sulle sorti del Napoli in diretta tv!

Era il tre ottobre ed in diretta tv i due allenatori si scambiarono qualche battuta nel post partita di Fiorentina-Napoli. Il portoghese affermò: “Spallettone le vuoi vincere tutte? Credo che ti fermerai nel prossimo match fuori casa“.

Mourinho si riferiva proprio alla partita di ieri pomeriggio in casa della sua Roma. La sua profezia si è avverata! Gli azzurri devono fermare la striscia di vittorie consecutive per via dei giallorossi, molto attenti soprattutto ad arginare Victor Osimhen.