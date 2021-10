Gazzetta: “Pari accettabile per il Napoli, non era obbligato a vincere”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata su Roma-Napoli definendo la partita come “un pari accettabile per la capolista”.

Si dice che: “Il Napoli, pareggiando, si ferma a otto vittorie consecutive e viene agganciato dal Milan. Ma lo zero a zero è un risultato accettabile. La Roma era ferita e arrabbiata dal 6-1 di giovedì, non è mai facile superare avversari con queste motivazioni. C’è stata tanta lotta e sprazzi di gioco. La Roma non poteva perdere e il Napoli non era obbligato a trovare i tre punti”.