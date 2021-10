Di Gennaro: “Il Napoli potrebbe centrare un grande obiettivo quest’anno”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore TV, ha parlato a TMW Radio della Serie A e del campionato del Napoli.

“Roma-Napoli? Dopo la batosta in Conference, per Mourinho non era facile andare a giocare questa partita. Un punto contro gli azzurri è ottimo. Spalletti ha la possibilità di centrare un grande obiettivo quest’anno, gli anni scorsi ha incontrato una Juve invincibile ma quest’anno ha la grande occasione. Sarò curioso di vedere quando ci sarà la Coppa d’Africa e perderà diversi elementi importanti. Ma il Napoli è una squadra forte e ha trovato uno come Osimhen che gli mancava”.