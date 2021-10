CdS – Monumentale Koulibaly, convince Anguissa ma delude Zielinski: le pagelle di Roma-Napoli

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha stilato le personali pagelle di Roma-Napoli! La palma di migliore in campo va a Kalidou Koulibaly che, ancora una volta, decide la sfida sul piano difensivo. Due chiusure determinanti ed ottime scelte in un paio di occasioni pericolose, voto 7 secondo il quotidiano. Stesso voto anche per Anguissa che ricopre porzioni di campo infinite senza stancarsi praticamente mai. Anche quando sembra in ritardo, rispetto agli avversari, riesce ad arrivare sempre in anticipo.

Zielinski ancora tra i peggiori in campo. A questo Napoli sono mancati i suoi sprazzi e la sua immensa tecnica. Voto 5,5 in un match fondamentale in cui è apparso troppe volte disattento. In particolare quando ha perso palla nella sua metà campo nel primo tempo creando così l’azione più pericolosa della Roma nei 90 minuti.