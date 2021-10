CdS – “Massa bocciato, brutto arbitraggio di Roma-Napoli…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul match disputato ieri tra Roma e Napoli, in particolar modo sulla conduzione arbitrale di Davide Massa.

Il quotidiano boccia l’operato del giudice di gara e riporta gli errori d’interpretazione riguardo alcuni episodi. Primo su tutti, il rigore non concesso su Anguissa. In questo caso, la responsabilità della decisione ricade anche sul VAR. Di Bello, infatti, avrebbe dovuto richiamare Massa ad un OFR (on-field review) e da lì, ci sarebbe stato il fallo e l’ammonizione per Abraham (colpevole dell’irregolarità).

Per quanto riguarda, invece, il fallo dell’attaccante giallorosso su Zielinski, il giocatore (già ammonito), alza la gamba e colpisce involontariamente il centrocampista azzurra. L’arbitro avrebbe potuto estrarre il secondo cartellino.