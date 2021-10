CdS – Koulibaly: ” Siamo forti, ma è presto per parlare di scudetto…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Kalidou Koulibaly, nel post gara Roma–Napoli.

Il difensore senegalese, ha sottolineato quanto sia stata difficile la partita di ieri contro i giallorossi di Mourinho, esaltando la forza della sua squadra azzurra nel non perdere la concentrazione.

Queste le parole del centrale azzurro: “Possiamo dire di aver conquistato un buon punto, in uno stadio difficile e

contro un’avversaria di valore. E poi, d’ altro canto, nessuno ha mai pensato di poterle vincere tutte. Eravamo certi della voglia della Roma, della sua energia, della determinazione nel cancellare la sconfitta in Europa e quella in campionato con la Juventus. In campo non si è da soli, conviene ricordarlo. Abbiamo difeso bene, qualcosa abbiamo dovuto concedere, ma loro sono forti e quindi rientra nelle dinamiche di una partita. Fermare la Roma, il suo attacco e più in generale un organico di assoluto livello testimonia le nostre capacità”.

Poi, parentesi sulla questione scudetto: “Troppo presto per sbilanciarsi così tanto. La stagione è lunghissima, ora c’ è il Milan insieme a noi al primo posto, penso che a marzo si potrà cominciare a capire qualcos’ altro. Però, è indiscutibile che noi vogliamo vincere il maggior numero di partite”.