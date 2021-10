Marco Branca, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Victor Osimhen. Le sue parole:

“Osimhen vale i soldi spesi dal Napoli. È un giocatore completo che ha ancora degli ampi margini di miglioramento sotto porta. Penso che per struttura fisica, partecipazione e qualità credo che sia uno dei più forti che ci siano”.