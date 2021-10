Bergonzi: “Io non avrei chiamato rigore su Anguissa! Spalletti? Espulsione sbagliata”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare delle decisioni arbitrali prese durante Roma-Napoli. Le sue parole:

SUL RIGORE IN INTER-JUVENTUS – “Lecito che l’arbitro sia indeciso sul da farsi: si vede come mette il fischietto in bocca, questo fa capire che ha visto quanto accaduto ma non è sicurissimo. Il suo body language, la sua gestualità, ha fatto intendere a tutti che si proseguisse, a volte io venivo redarguito per una cosa del genere. Secondo me il calcio di rigore è giusto”.

SU ANGUISSA – “Sul campo non avrei mai dato rigore su Anguissa, ma da VAR avrei consigliato a Massa di rivederlo. Ormai i big degli arbitri non ci sono più, a eccezione di Orsato e Doveri. Ringiovanire il parco arbitri è un lavoro difficilissimo, ma si sta facendo con grande coraggio e buoni risultati. Quello di cui c’è bisogno è chiarire la presenza davanti al monitor dell’arbitro sul terreno di gioco, Ripeto, io il rigore di Roma-Napoli non l’avrei mai fischiato. Non sono mai stato d’accordo sui rigori per fallo da pestone”.

SULLE PROTESTE – “Inzaghi ha buttato la pettorina e meritava, Mourinho ha ammesso di aver sbagliato. Con Gasperini qualcosa dev’essere successo, lui spesso è sopra le righe. Su Spalletti non sono d’accordo, non era assolutamente da espellere. Massa è un buon arbitro, ma deve fare un salto di qualità che da tanti anni gli si chiede. Ci sono partite in cui fa buone prestazioni, soprattutto all’estero, ma a volte lascia un po’ il dubbio perché il suo carattere è introverso, timido. Se mostrasse più personalità in certe partite diventerebbe un top class”.