Bergomi: “Scudetto? Una sfida tra Napoli e Milan. Coppa d’Africa? Sarà un problema”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e commentatore tecnico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove si è soffermato sulla situazione dei partenopei.

“Spalletti è in gamba: lo conosco bene. Ha avuto sfortuna perché ha allenato squadre non attrezzate per vincere lo scudetto. Nonostante questo ha sempre fatto bene e con ottimi risultati. Scudetto? Non cambio idea. Per me sarà una sfida tra il Napoli e il Milan. Le due squadre hanno guadagnato un discreto vantaggio sulle avversarie. Coppa d’Africa? Sarà un problema. Ricordo che Gervinho, alla Roma, tornò con un rendimento più basso dopo averla disputata. Anguissa, Koulibaly e Osimhen sono calciatori fondamentali, ma dovranno partire. Non sarà semplice per Spalletti trovare il modo di sostituirli”.