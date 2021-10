Nicolò Zaniolo ci sarà contro il Napoli questa sera e spera di dare un dispiacere a Luciano Spalletti. Come ricorda Il Corriere dello Sport, il tecnico toscano all’epoca dell’Inter lo sacrificò per Radja Nainggolan e lui ora vuole riscattarsi. La Roma ha bisogno di riprendersi dopo la sonora sconfitta in Conference League e metterà in campo la migliore formazione.