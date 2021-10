L’edizione giornaliera de “Tuttosport” ha esaltato quelli che sono i protagonisti del pomeriggio odierno: Mourinho e Spalletti. Tante, sono le volte, in cui si sono scontrati; tanti anche i siparietti tra i due, celebre l’ultimo nel post-partita contro la Fiorentina quando lo Special One ha dato appuntamento a “Spallettone” per la sfida fra le due compagini che allenano. “Mou-Spalletti, che show” è sicuramente lo slogan giusto per introdurre uno dei big match di questa stagione.