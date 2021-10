SOCIAL – Koulibaly soddisfatto del pareggio

Il Napoli si ferma a 8 vittorie su 8, allo stadio Olimpico gli azzurri si fermano al pareggio per 0-0 contro la Roma. Un risultato pur sempre positivo per la squadra di Spalletti considerando la trasferta difficile e la continuità di risultati utili. A sottolineare questo è Kalidou Koulibaly sul proprio profilo ufficiale Instagram. Il senegalese ha pubblicato diversi scatti della partita di oggi e ha scritto come didascalia: “Buon punto su un campo difficile. Avanti ragazzi! Forza Napoli!”. Nonostante il pareggio il Napoli continua a mantenere il primato però condiviso con il Milan. Di seguito il post dal profilo ufficiale di Koulibay: