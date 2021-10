SOCIAL – Fabian Ruiz: “Un punto che ci dà fiducia”

Il Napoli pareggia per 0-0 contro la Roma di Mourinho. Si ferma all’Olimpico la striscia di vittorie degli azzurri, ma i giocatori sanno che è comunque un punto importante quello conquistato oggi. Tra i calciatori, Fabian Ruiz ha postato sul suo profilo Instagram due scatti dal match di oggi con i giallorossi e ha scritto come descrizione: “Torniamo a Napoli con un punto molto importante che ci dà fiducia in vista delle prossime partite”. Parole del centrocampista spagnolo che fanno ben sperare per il futuro e soprattutto sorridono al presente. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale di Fabian: