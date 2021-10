Al “Gewiss Stadium” si conclude 0-0 il primo tempo fra Atalanta-Udinese. Dominio dea che colleziona la maggior percentuale di possesso palla in 45′ minuti di questa stagione con ben 75% di dominio terreno. Possesso che però non basta viste le uniche due conclusioni dei nerazzurri di Ilicic, palo, e Pasalic neutralizzato da Silvestri. Ripartenze bianconere efficienti che hanno impaurito e come la squadra di Gasperini anche da un palo di Molina. Equilibrio, tutto sommato, in quel di Bergamo.