Serie A, alle 12:30 Atalanta-Udinese: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Atalanta-Udinese, anticipo della nona giornata di Serie A. I bergamaschi cercano la vittoria per continuare ad inseguire un posto in Champions League, mentre i friulani cercano punti salvezza importanti. Queste le due formazioni scelte da Gian Piero Gasperini e Luca Gotti per il match:

ATALANTA – Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Pezzella; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

UDINESE – Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Udogie; Molina, Beto, Pussetto.