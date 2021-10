Luciano Spalletti sarà accolto, molto probabilmente, in maniera poco amichevole dai tifosi della Roma a causa dell’episodio legato a Francesco Totti, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport il tecnico toscano si carica in queste situazioni. Se fosse per lui, infatti, ne giocherebbe una a settimana di partite così, perchè si esalta quando si alza l’asticella e l’obiettivo da raggiungere diventa più difficile.