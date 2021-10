Roma-Napoli, ricordi di sogni infranti

Roma-Napoli, il derby del Sole, l’appuntamento con la storia: giallorossi contro azzurri. Roma-Napoli è storia del calcio italiano, curve amiche diventate nemiche dopo 10 anni di gemellaggio. Da 30 anni ormai Roma e Napoli combattono per obiettivi comuni e a rendere ancora più passionali le partite è sicuramente la posta in gioco. Il Napoli ha vinto 8 partite consecutive, il record è di 10 di Rudi Garcìa. Record che è stato portato in porto vincendo anche contro gli azzurri il 18 ottobre 2013 quando una doppietta di Pjanic condannò i partenopei alla prima sconfitta stagionale. Tanti intrecci che ci conducono alla doppia sconfitta di Sarri in momenti decisivi per la corsa scudetto e nel 2016 e nel 2018 passando per la parata monumentale di Reina nel 2017 su Antonio Rudiger che ipotecò la vittoria del Napoli per 2-1 proprio all’Olimpico. Olimpico che sicuramente sarà gremito di tifosi pronti a sostenere la propria squadra oggi pomeriggio. Tante partite, tante vittorie e sconfitte che rendono Roma-Napoli una partita spregiudicata, fino ad arrivare a quel Napoli-Roma 4-0 del 29 novembre 2020, dopo la scomparsa del più grande di tutti, di Diego Armando Maradona.