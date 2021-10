Quella dell’Olimpico non sarà solo la sfida tra Roma e Napoli, ma anche tra due attaccanti giovani molto promettenti ed in rampa di lancio: Victor Osimhen e Tammy Abraham, come ricorda Il Mattino. Il nigeriano, ventiduenne, sarà marcato da Ibanez e Mancini, mentre l’inglese sarà preso in carico da Koulibaly e Rrahmani. Sono entrambi due uomini gol che si rendono utili per la squadra, anche se fino a questo momento il nigeriano sta facendo decisamente meglio.