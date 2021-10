Recprd di punti – Napoli regina in Europa, meglio di Bayern e PSG: il dato

Un gruppo spettacolare, quello di Luciano Spalletti è un gruppo esplosivo, forte e consapevole dei propri mezzi. Ben 8 vittorie su 8 gare giocate, e il record è subito pronto. Di fatto gli azzurri in Europa hanno raccolto più punti di tutti, meglio anche di Bayern Monaco e PSG. Il dato, confermato da Transfermakt, conferma come oltre agli azzurri – in una speciale classifica – nessuno sia in testa alla propria graduatoria nei top 5 campionati europei. Meglio del Napoli solo il Milan, poi Liverpool e Friburgo. In fondo alla classifica Chelsea, Mnachester City e addirittura la nuova Inter di Simone Inzaghi