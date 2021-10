Osimhen è più importante di Mbappè, la Gazzetta dello Sport conferma

Walter Sabatini ieri ha detto che preferirebbe Victor Osimhen a Kylian Mbappè, e naturalmente Luciano Spalletti ha confermato. Oggi il paragone può apparire eccessivo, anche perchè il francese è destinato ad essere l’erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per il pallone d’oro, ma come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per certi versi non è così sbagliata come affermazione. Il nigeriano per il Napoli è fondamentale, mentre il francese è uno dei tanti campioni presenti al PSG ed è meno imprescindibile di Osimhen.