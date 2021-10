FOCUS – Roma-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena alle ore 18:00 il match valido per la nona giornata di Serie A fra Roma e Napoli. Gli azzurri a punteggio pieno, dopo aver anche ottenuto la prima vittoria in Europa League, ora devono continuare sulla strada della vittoria, approfittando anche del ‘periodo no’ dei giallorossi. Di fatto i ragazzi di Mourinho non vivono un grande periodo, pesante e netta la sconfitta in Conference League lo scorso giovedì, contro il Bodo Glimt per 6-1. Un risultato che non sorride allo ‘Special One’ e a tutto l’ambiente capitolino, così come i numerosi risultati delle ultime settimane, fra cui la sconfitta nel derby.

Precedenti

Roma-Napoli, i precedenti in serie A ci dicono che gli azzurri hanno espugnato la capitale, sponda giallorossa, solo 13 volte nella loro storia in 74 gare (148 totali tra casa e trasferta).

Questo il bilancio delle precedenti 74 gare tra Napoli e Roma all’Olimpico:33 vittorie della Roma; 28 pareggi; 13 successi azzurri;

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

21 marzo 2021 – Roma vs Napoli 0-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

28 aprile 2012 – Roma vs Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

02 novembre 2019 – Roma vs Napoli 2-1

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti