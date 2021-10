Calvarese: “Il rigore a Cuadrado? Il mio più grande rammarico”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Centro” riguardo la sua carriera arbitrale:

“E’ stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli”

Orsato su Juve-Roma? Orsato ha sbagliato a non dare il vantaggio ai giallorossi? “Fischiare precipitosamente un rigore che c’è, non è un errore grave. Ma Orsato non era sereno, e non per colpa sua. L’AIA dovrebbe pensare a tutelare i fischietti più che alle dinamiche elettorali”.