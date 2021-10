Carlo Alvino, giornalista sportivo, ha commentato tramite Twitter l’uso del Var in Inter-Juve sul rigore al 90′ e l’ha paragonato al mancato uso della tecnologia in Roma-Napoli su Anguissa. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Inter-Juve Ahhhh allora il Var esiste e può anche richiamare l’arbitro … informate Di Bello e Massa… due pesi e due misure… Alex Sandro sì Anguissa no… state ammazzando la passione per il calcio!”