Alvino: “Arbitraggio pessimo, ma continuiamo a guardare avanti con ottimismo”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter il pareggio del Napoli all’Olimpico contro la Roma per 0-0. Di seguito quando scritto dal giornalista: “Pessimo arbitraggio! Sullo 0-0 finale pesa come un macigno la mancata espulsione di Abraham. Il Napoli è stato bravo a non innervosirsi e con un arbitro così non era scontato. L’esame Roma è comunque superato. Porta ancora inviolata. Si guarda avanti con ottimismo”. Ecco il tweet dal profilo ufficiale di Alvino:

