Abraham e la voglia di riscatto, contro il Napoli per far ricredere tutti

Una sconfitta pesante, l’ultima quella in Conference League contro il Bodo Glimt, e una voglia di riscatto talmente alta che i calciatori della Roma e in particolare Abraham sentono da più di qualche settimana. Di fatto le cose per la nuova Roma di Mou non stanno andando benissimo, e i risultati non sono incoraggianti. Complice anche di tutto ciò Tammy Abraham, ecco cosa ne dice la Gazzetta dello Sport, a proposito anche della voglia di riscatto:

“Una cosa è certa, dovesse colpire un palo o una traversa anche oggi pomeriggio il pellegrinaggio al Divino Amore, alle porte di Roma, sarebbe un passaggio quasi obbligato. Perché se Tammy Abraham finora ha segnato «solo» quattro gol nelle 12 partite giocate in giallorosso (2 in campionato e 2 in Conference) è anche vero che di legni ne ha collezionati ben 6. Insomma, se la sfortuna si fosse trasformata di colpo in Dea bendata staremmo parlando di un centravanti capace di andare in doppia cifra già a fine ottobre, con una media di quasi un gol a partita. Numeri che lo avrebbero tranquillamente proiettato nel cuore dei tifosi giallorossi”