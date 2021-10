Verso Roma-Napoli, tra i giallorossi dubbio Zaniolo: la situazione

Zaniolo sì-Zaniolo no, è il dubbio che tormenta Mourinho e tutti i tifosi della Roma in vista dell’impegno di domani sera con il Napoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come il tecnico portoghese avrebbe chiesto al ragazzo di giocare contro gli azzurri, ad una settimana dall’infortunio dello Juventus Stadium, anche se lo staff tecnico giallorosso predica calma.

Alla base della poca cautela del tecnico continua il quotidiano, ci sarebbe la voglia di reazione alla batosta subita in Conference League col Bodo/Glimt, con il giocatore prontissimo a mettersi a disposizione del suo allenatore.