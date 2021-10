Spalletti tra passato e presente: la Roma resta nel cuore ma l’obiettivo ora è vincere in azzurro

Non può non essere una partita ‘particolare’ quella di Roma per Luciano Spalletti, come ammesso dallo stesso in conferenza stampa: “E’ la partita della mia vita! La sfida tra due esperienze che hanno segnato la mia carriera”. Il tecnico del Napoli ha parlato poco fa ai giornalisti presenti presso il Konami Center di Castel Volturno e, tra le tante domande, non sono mancate quelle sul passato giallorosso alle quali il tecnico ha risposto a cuore aperto:

Emozioni sul ritorno a Roma? “Sono tanti anni che faccio l’allenatore e ho capito che, per essere felice, io ho bisogno di passaggi importanti e piazze da umori forti nel bene e nel male. Ma non c’è nessun passato da sconfiggere per quanto mi riguarda, sarà solo una gara importantissima per il futuro del Napoli e che dobbiamo provare a vincere. Domani sarò tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai mia nemica! I possibili fischi dell’Olimpico? Non me li merito, l’ho già detto. So quanta passione ho dato alla Roma e ho messo per la Roma, se mi fischieranno lo sopporterò, ma mi farò consolare dai ricordi degli applausi delle magnifiche partite che abbiamo vinto giocando un calcio spettacolare con dei calciatori altrettanto magnifici. Abbiamo portato a casa risultati e vittorie che hanno fatto la storia della Roma“.