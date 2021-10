Luciano Spalletti parla della partita di domani allo Stadio Olimpico contro la Roma e lo intende come scontro diretto, evidenziando che saranno sette le squadre che si contenderanno i posti più ambiti per la qualificazione in Champions League. Ecco quanto dichiarato da Spalletti: “Domani sarà uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d’Italia, dove tutti quelli che fanno il mio lavoro vorrebbero abitare. Per tutto l’anno saranno le sette stesse squadre a darsi battaglia, tutte rimarranno agganciate fino alla fine alle posizioni utili alla qualificazione in Champions, che è un po’ l’obiettivo di tutti. Per il resto se ne riparlerà strada facendo”.