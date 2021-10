Durante la conferenza stampa in vista di Roma-Napoli, Luciano Spalletti si è soffermato su come la propria squadra si stia approcciando agli allenamenti, al pre partita, al dopo gara. Ecco quanto dichiarato da Mister Spalletti:

“Si aspettava che la risposta dalla rosa arrivasse in così pochi mesi dal punto di vista della mentalità? Dal mio punto di vista in allenamento posso vedere facilmente come si comportano i calciatori così come in partita. Come si sta sul pullman per arrivare allo stadio, come si vivono le notti pre-partita in albergo, quali sono gli sguardi e i discorsi che si fanno anche tra quelli che giocano di meno, sono tutti segnali su dove si andrà a finire. I segnali con la mia squadra sono tutti molto positivi, sono felice che anche la stampa locale sottolinea quelle che sono state le risposte dopo la conferenza stampa della partita col Legia”.